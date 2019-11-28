IKBY Başbakanı Barzani: PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasına karşıyız
IKBY Başbakanı Mesrur Barzan,: "PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız." dedi.
Ankara
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız." açıklamasında bulundu.
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