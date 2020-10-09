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Dünya

IKBY Başbakanı: Bağdat ve Erbil, Sincar'da birlikte çalışmak üzere anlaştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Bağdat ve Erbil, Sincar'da güvenlik, yönetim ve hizmet sunumu ile ilgili tüm sorunları anlaşma şartları altında çözmek için birlikte çalışmak üzere anlaştı." dedi.

Bekir Aydoğan   | 09.10.2020
IKBY Başbakanı: Bağdat ve Erbil, Sincar'da birlikte çalışmak üzere anlaştı

Arbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY hükümetinin internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamasında, Irak merkezi hükümeti ile Sincar'daki durumun normalleşmesine ilişkin varılan anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu önemli anlaşmanın Erbil ve Bağdat'taki yetkililer arasında aylarca süren yoğun çalışma ve müzakerelerin sonucu olduğunu belirten Barzani, "Bu anlaşma, Ezidiler ve DEAŞ'ın elinde korkunç şekilde acı çekenler dahil olmak üzere Sincar halkının atalarının evlerine güven içinde ve onurlu bir şekilde dönmelerine yardımcı olacak. Sincar'ın normalleşmesi, halkının kendi geleceğini belirleyebilmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Barzani, anlaşmanın imzalanmasından sonra Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yle görüştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bağdat ve Erbil, Sincar'da güvenlik, yönetim ve hizmet sunumu ile ilgili tüm sorunları anlaşma şartları altında çözmek için birlikte çalışmak üzere anlaştı."

Bu anlaşmanın, IKBY ve Irak merkezi hükümetinin, karşılıklı saygı ve ortak hedeflerle birlikte çalıştığında neler başarabileceğinin bir örneği olduğunu vurgulayan Barzani, "Umarım bu, Erbil ile Bağdat arasındaki diğer tartışmalı bölgelerde yapabileceğimiz ilerlemenin bir işaretidir." temennisinde bulundu.

Bağdat'tan Sincar için anlaşma hamlesi

Irak'ta Başbakan Kazımi'nin himayesinde, merkezi yönetimin Sincar'da güçlendirilmesi ve yabancı grupların gücünün kırılması için anlaşma yapıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." demişti.

Yapılan anlaşma gereğince IKBY ile birlikte, Sincar'da yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi ve bölgenin yeniden imarı için çalışılacağı kaydedilmişti.

Sincar; Erbil ile Bağdat arasındaki statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak biliniyor. IKBY ve Ezidiler, sık sık terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığından duydukları rahatsızlığı ifade ediyor. Peşmerge güçleri, Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı. Ardından Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanmış ve Peşmerge de çekilmek zorunda kalmıştı.

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