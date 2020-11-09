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Dünya

İİT'den İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları için 'etnik temizlik' değerlendirmesi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki Hammisa Bedevi köyünde yaptığı yıkımlar için "etnik temizlik" değerlendirmesinde bulundu.

Gülşen Topçu   | 09.11.2020
İİT'den İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları için 'etnik temizlik' değerlendirmesi

Suudi Arabistan

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hammisa'da evleri ve okulları yıkarak çok sayıda Filistinliyi evsiz bırakması kınandı.

"Etnik temizlik politikaları ve İsrail'in Filistin topraklarına dönük ilhak ve sömürgeci yerleşim planları kapsamında gerçekleşen bu eylem, uluslararası kanunların ihlalidir." denilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'e bu ihlalleri durdurması için baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yaşananların, iki devletli çözümü benimseyen Arap Barış Girişimi'nin öngördüğü kapsamlı ve adil barışa hizmet etmediği ifade edildi.

Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki Hammisa Bedevi köyüne 3 Kasım'da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 23 ailenin yaşadığı 11 evi yerle bir etmişti.

Bu, İsrail'in yıllardır gerçekleştirdiği en büyük yıkımlardan biriydi. Hammisa'da soğuk kış aylarının başladığı günlerde gerçekleşen yıkım, 41'i çocuk 73 Filistinliyi evsiz bırakmıştı.






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