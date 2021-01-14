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Dünya

İHH'dan Lübnan'daki 150'den fazla Filistinli mülteci aileye insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın güneyinde yaşayan Filistinli mültecilere gıda yardımında bulundu.

Mahmut Geldi   | 14.01.2021
İHH'dan Lübnan'daki 150'den fazla Filistinli mülteci aileye insani yardım

Beyrut

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kamp Ayn Hilve'de ihtiyaç sahibi 150'den fazla aileye dağıtılan İHH'nın insani yardımları, yağ, şeker, salça, makarna gibi temel yaşam malzemelerinden oluşuyor.

Her bir aileye yaklaşık bir ay yetecek gıda yardımında bulunan İHH, ülkedeki mevcut ekonomik krizin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artan yoksul ailelere yönelik çeşitli yardım faaliyetlerini devam ettiriyor.

İHH'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'den 22 sivil toplum kuruluşu, Lübnan'da kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli mülteciler için "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62), altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanları ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.

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