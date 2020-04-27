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Dünya

İHH Suriye’deki briket evlerin 2 bin 800'den fazlasının inşasını tamamladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ‘‘Mazluma Çatı Ol’’ sloganıyla Suriye içerisinde 15 bin adet briket ev yapımı için başlatılan proje kapsamında 2 bin 816 adet evin inşasını tamamlandı.

Ahmad Wais,Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 27.04.2020
İHH Suriye’deki briket evlerin 2 bin 800'den fazlasının inşasını tamamladı

İdlib

İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘1+1 şeklindeki briket evleri, Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerinde inşa ediyoruz. Tamamlanan toplam ev sayısı 2 bin 816’ya ulaştı.” dedi.

Yemelek, inşası tamamlanan evlere ivedi bir şekilde aileleri yerleştirdiklerini belirerek, “Şu an 36 farklı arazide çalışmalar devam ediyor. Vakfımızın ilk etaptaki hedefi en kısa süre içerisinde 15 bin adet briket evi tamamlayarak savaş mağduru ailelere teslim etmek.” ifadelerini kullandı.

 ‘‘Projeden 90 bin sivil faydalanacak’’

Briket evlerin sayısını artırıp daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerini anlatan Yemelek, ‘‘Bu proje bağışçılarımız tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evlerin sayısını artırarak daha fazla sivilin bir çatıya kavuşmasını amaçlıyoruz. Hedeflediğimiz 15 bin ev tamamlandığında yaklaşık 90 bin sivil faydalanmış olacak.’’ şeklinde konuştu.

Yemelek, briket evlere yerleştirilen ailelere aynı zamanda sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve muftak araç - gereçleri verildiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, İHH aracılığıyla briket evlere yerleştirilen ailelere destek olmak isteyen bağışçılar, SURIYE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla ‘‘Yaşam Evi Malzemeleri’’ koduyla bağışta bulunarak savaş mağduru ailelere destekte bulunabiliyor.

İHH, iç savaşın başından beri Suriye’de insani yardım çalışmaları yürütüyor.

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