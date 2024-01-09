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Dünya

İHH, Bangladeş'te mülteci kampında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli uzattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Arakanlı Müslümanların kaldığı Bangladeş'teki kampta çıkan yangından etkilenenler için acil yardım çalışması başlattı.

Elif Küçük  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
İHH, Bangladeş'te mülteci kampında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli uzattı

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamada, pazar günü gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Cox's Bazar kentinde bulunan mülteci kampı Kutupalong'ta yangın çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle kısmi veya tamamen yanan ev sayısının 1200'e ulaştığı, 7 bine yakın Arakanlı Müslüman'ın evsiz kaldığı, dışarıda kalan Arakanlıların ise mevsim soğuklarından etkilendiği aktarılan açıklamada, binlerce ailenin başta gıda, hijyen ürünleri, kıyafet ve battaniye olmak üzere pek çok insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakfın bölgedeki partnerleri aracılığıyla yangın söndürme çalışmalarına, durumdan etkilenenlerin güvenli bölgelere ulaştırılmasına destek verdiği, bu kapsamda acil yardım çalışması başlattığı ifade edilerek, çalışmanın ilk etabında 2 bin aileye sıcak yemek, 1393 aileye battaniye ile kıyafet desteği verilmesinin planlandığı bildirildi.

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