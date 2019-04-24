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Dünya

İdlib'de patlama: 11 ölü

Suriye'nin İdlib ilinin Cisir eş Şuğur ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 sivil öldü, 27 sivil yaralandı.

Burak Karacaoğlu, Eşref Musa   | 24.04.2019
İdlib'de patlama: 11 ölü

İdlib

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Cisir eş Şuğur ilçesinde meydana gelen patlamada 11 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur merkezinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre patlamada 11 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.

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