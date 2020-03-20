İdlib'de Kovid-19'a karşı kısıtlı imkanlara rağmen önleyici tedbirler artırılıyor
İdlib'deki sağlık müdürlüğü, Sivil Savunma ekipleri ve yerel yardım kuruluşları, bölge halkını bilinçlendirmeye çalışırken, çok sayıda çadır kenti, cami ve okul gibi yaşam merkezleri de dezenfekte ediliyor.
İdlib
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun saldırıları sonucu sağlık altyapısı yerle bir olan İdlib'de, kısıtlı imkanlara rağmen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önleyici tedbirlere hız verildi.
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Suriye'de henüz koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insani ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasının önüne geçilebilmesi için gerekli adımların atılması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.
İdlib'de halihazırda çok sayıda hastane ve sağlık tesisi, Rusya ve Esed rejiminin bombardımanları sonucu kullanılamaz durumda.
Kısıtlı imkanlara rağmen koronavirüse karşı mücadele yürüten İdlib'deki sağlık müdürlüğü, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ve yerel yardım kuruluşları, Kovid-19 salgınına karşı bölge halkını bilinçlendirerek gerekli önleyici tedbirlerini artırıyor.
Bu kapsamda çok sayıda çadır kenti, cami ve okul gibi yaşam merkezleri dezenfekte ediliyor.
Çadırlar karantina merkezleri olarak kullanılacak
İdlib Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Mustafa İdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın neredeyse tümüne yayılan ve DSÖ tarafından "küresel salgın" ilan edilen yeni tip koronavirüse karşı aldıkları tedbirleri anlattı.
İdo, "İdlib kent merkezinde ve çadır kampı bölgelerinde topluma bu hastalığı tanıtıyoruz. Önleyici adımları anlatmak için kampanya ve konferanslar düzenliyoruz." dedi.
Eğitim merkezilerini, ibadethaneleri kapatmak ve kalabalık yerlerde bulunmamak için de bildiriler dağıttıklarını belirten Sağlık Müdürü İdo, İdlib'deki sağlık altyapısının tam teşekküllü olmadığı için öncelikle çadırları karantina merkezleri olarak kullanacaklarını söyledi.
"İdlib'de koronavirüs kiti bulunmuyor"
Dr. İdo, "Pozitif vakaları tespit etmek için İdlib'deki sağlık müdürlüğünün elinde sadece bir PCR cihazı bulunuyor ama maalesef virüsün teşhisini koyan kitler elimizde bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütünden bu kitlerin ilerleyen günlerde temin edileceği sözünü aldık." bilgisini paylaştı.
Gelişmiş ülkelerin sahip oldukları sağlık imkanlarına rağmen salgının önüne geçemediğini vurgulayan İdo, "Yetersiz imkanlara rağmen elimizden geldiği kadar virüsü teşhis etmeye çalışacağız. Vakaların önlenmesi ve tedavisi için herkesten yardım bekliyoruz." diye konuştu.
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