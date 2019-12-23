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Dünya

İdlib'de İran destekli yabancı teröristlerden Esed'e güç takviyesi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'e askeri takviye gönderdi.

Ömer Koparan,Muhammet Halepli,Adham Kako   | 23.12.2019
İdlib'de İran destekli yabancı teröristlerden Esed'e güç takviyesi

Azez

Suriye'de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor'da konuşlu İran destekli yabancı terörist gruplardan Kudüs Tugayı önceki gün, İdlib'e kara operasyonu başlatan Esed rejimine destek amaçlı unsur gönderdi.

Konvoyda, Kudüs Tugayı'ndan 250 silahlı unsurun yanı sıra, 5 tank ve 30 adet 4x4 araç yer aldı.

Suriye'de 120 binden fazla İran destekli yabancı terörist olduğu biliniyor. Halihazırda bu güçlerin bir kısmı, İdlib'in çevresinde konuşlu bulunuyor.

Esed rejimi, İran ve Rusya'nın desteğiyle 20 Aralık'ta İdlib'in güney kırsalındaki yerleşimleri ele geçirmek için karadan ilerleme amaçlı saldırı başlatmıştı.

Saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri” adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.


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