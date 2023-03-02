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Dünya

İç istihbarat servisi MI5'in Manchester Arena saldırısını önleme fırsatını kaçırdığı ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan soruşturmada, iç istihbarat servisi MI5'in, 22 Mayıs 2017'de düzenlenen Manchester Arena saldırısını engellemek için "önemli bir fırsatı kaçırdığı" belirlendi.

Zuhal Demirci   | 02.03.2023
İç istihbarat servisi MI5'in Manchester Arena saldırısını önleme fırsatını kaçırdığı ortaya çıktı

Londra

İngiltere'de 2017'de 22 kişinin hayatını kaybettiği Manchester saldırısına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, eski yüksek mahkeme yargıcı Sir John Saunders tarafından hazırlanan 226 sayfalık 3. ve son rapor yayımlandı.

Saldırıyı gerçekleştiren Salman Abedi'nin nasıl radikalleştiğine, saldırı planı ve hazırlıklarına değinilen raporda, güvenlik servislerinin saldırganı durdurmak için kaçırdığı fırsatlar ele alındı.

Raporda, saldırıyı engellemek için "önemli bir fırsatın" kaçırıldığı ve bunun nedenlerinden birinin, bir MI5 görevlisinin yeterince hızlı hareket etmemesinden kaynaklanan "başarısızlık" olduğu kaydedildi.

Soruşturma sonucunda, MI5 ile terörle mücadele polisi arasındaki bilgi paylaşımında da sorunların tespit edildiği aktarıldı.

Raporda, saldırının önlenmesi için kaçırılan başlıca fırsatın, güvenlik servisince saldırıdan önceki aylarda alınan ve o sırada önemi tam anlaşılmayan 2 istihbarat bilgisi olduğu belirtildi.

Raporda, detayları açıklanmayan bu istihbarat bilgilerinin her ikisinin de Abedi adına "menfur olmayan faaliyet ve terörizm dışı suç faaliyeti" ile ilgili olduğu kaydedildi.

MI5 ile terörle mücadele polisi arasında hiçbir istihbarat bilgisinin paylaşılmadığını vurgulayan yargıç Saunders, "Bu istihbarat bilgilerinden birinin sonucu olarak daha fazla soruşturma adımı atılmış olsaydı, bu, saldırının önleneceğine dair genel olasılığı artırırdı." dedi.

Raporda, farklı bir eylemin saldırıyı engelleyeceğini "kesin" olarak söylemenin ise "fazlasıyla imkansız" olduğu ifade edildi.

Olay

Manchester Arena Konser Salonu'nda 22 Mayıs 2017 gecesi, pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda bombalı saldırı düzenlenmişti.

Kimliği "Salman Abedi" olarak açıklanan saldırganın, konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.

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