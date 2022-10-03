Dolar
18.56
Euro
18.20
Altın
1,661.91
ETH/USDT
1,290.90
BTC/USDT
19,192.00
BIST 100
3,240.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Topkapı yerleşkesinde Akademik Yıl Açılış Töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi

Küba'nın batısında etkili olan Ian Kasırgası'nın Ada'nın tamamını elektriksiz bırakması yönetim karşıtı gösterilere neden oldu.

Muhammed Emin Canik   | 03.10.2022
Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi

Buenos Aires

Küba'yı 27 Eylül'de karanlıkta bırakan kasırganın ardından elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden verilmeye başlansa da başta başkent Havana olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen protestolar 4. gününde devam etti.

Uzun süre elektriksiz kalan halkın sokaklara dökülmesi ve 29 Eylül'de Ada'da internetin kesilmesi, komünist rejim karşıtlarının hükümeti, halkın protestolara katılmasını engellemek için interneti kestiği suçlamalarına sebep oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericilerin yol kestiği, "Elektrik istiyoruz" ve "Özgürlük" şeklinde sloganlar attığı dikkati çekiyor.

Başka görüntülerde de hükümet yanlısı olduğu ileri sürülen grupların, göstericilere sopalarla saldırdığı anlar paylaşıldı. Muhalifler, bu kişilerin sivil giyimli güvenlik güçleri ve askerler olduğunu savunuyor.

Hükümet kanadının, gösteriler hakkında sessiz kalması, iddiaların gölgesinde olayların belirsizlik içinde kalmasına neden oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit oldu
TİKA’dan Cezayir’de engelli rehabilitasyon merkezine destek
Türkiye ve dünya gündemi
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya halkına taziye mesajı

Benzer haberler

Belçika enerji firmalarının "aşırı karlarını" vergilendirmeye hazırlanıyor

Belçika enerji firmalarının "aşırı karlarını" vergilendirmeye hazırlanıyor

Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi

İran'da protestolar 16. gününde devam etti

İran'da protestolar 15. gününde devam etti

İran'da protestolar 15. gününde devam etti
Florida'da Ian kasırgasında ölenlerin sayısı 64'e çıktı

Florida'da Ian kasırgasında ölenlerin sayısı 64'e çıktı
Tahran'da iki günlük aranın ardından gösteriler yeniden başladı

Tahran'da iki günlük aranın ardından gösteriler yeniden başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet