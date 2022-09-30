Dolar
18.55
Euro
18.27
Altın
1,672.60
ETH/USDT
1,339.90
BTC/USDT
19,571.00
BIST 100
3,164.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşuyor
logo
Dünya

Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor

ABD’nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerlediği bildirildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 30.09.2022
Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Houston

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, "Ian Kasırgası nedeniyle kuzeydoğu Florida, Georgia ve Güney Carolina kıyılarında yaşamı tehdit eden bir fırtına tehlikesi var." ifadesine yer verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi ise Ian Kasırgası'nın tahmini rotasına göre bugün Güney Carolina kıyılarına yaklaşacağı, bu gece ve yarın ise Kuzey ve Güney Carolina'nın iç bölgelerine ilerleyeceği bilgisini paylaştı.

Küba'yı "kategori 3" şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında "kategori 4" şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.

Florida kıyılarını "5. Kategori" kasırga olarak vuran Ian, karada hız kaybetmiş ve "tropikal fırtına" statüsüne düşmüştü. Kasırganın neden olduğu tahribatı AA görüntülemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yüzde 10'luk mevcut yaşlı nüfusu oranı 2050'de yüzde 20'ye yükselecek
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bulgaristan'daki erken genel seçim için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacak

Benzer haberler

ABD'nin Kıbrıs stratejisi: Amerikan ordusu, Rum kesimini üs olarak kullanmaya hazırlanıyor

ABD'nin Kıbrıs stratejisi: Amerikan ordusu, Rum kesimini üs olarak kullanmaya hazırlanıyor

Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor

Ian Kasırgası'nda mahsur kalan 500'ün üzerinde Floridalı kurtarıldı

Biden, Pasifik Adaları'na 810 milyon dolardan fazla yardım yapılacağını duyurdu

Biden, Pasifik Adaları'na 810 milyon dolardan fazla yardım yapılacağını duyurdu
Biden, Ukrayna'da düzenlenen referandumların "tamamen düzmece" olduğunu söyledi

Biden, Ukrayna'da düzenlenen referandumların "tamamen düzmece" olduğunu söyledi
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet