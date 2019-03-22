Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.27
Dolar
5.55
BIST 100
101,533.20
Altın
1,312.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Dünya

İİT'den Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kınama

İİT İcra Komitesi; "Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırıları"nı kınadı.

Kaan Bozdoğan   | 22.03.2019
İİT'den Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kınama

Istanbul

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı, Grand Tarabya Otel'de yapıldı. 

İİT İcra Komitesinde yapılan açıklamada "Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırıları" kınandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin, "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm

Benzer haberler

Erdoğan Yeni Zelanda heyetini kabul etti

Erdoğan Yeni Zelanda heyetini kabul etti

Terör kurbanları için Avustralya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

'Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır'

'Şiddet ve teröre karşı tepkimizi göstereceğiz'

'Şiddet ve teröre karşı tepkimizi göstereceğiz'
İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı başladı
Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu

Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu