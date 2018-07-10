İSTANBUL

İran Çevre Bakanı İsa Kalenteri, Huzistan eyaletinde yaşanan su sorununun Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Gotvend Barajının yerinin değiştirilmesi sonucu bölgeyi sulayan Karun Nehrinin tuzlanmasından kaynaklandığını belirtti.

İran çevre bakanlığı internet sitesine göre, bir grup üniversite öğrencisiyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Kalenteri, "Huzistan'da su dağıtımında sorun yaşanıyor. Eyaletin kuzeyi, rahatlıkla sudan istifade edebiliyor. Fakat güneyin nasibine atık su düşüyor." dedi.

"Huzistan suyunu mühendislik hatasıyla tuzlu hale getirdik"

Sorunun kaynağına dair açıklama yapan Kalenteri, "Şansızlık Gotvend Barajı'nın zemininden kaynaklanıyor. Devrimden önce ABD'li mühendisler tarafından projesi yapılmış ve bir sorun söz konusu değildi. 9'uncu hükümet döneminde barajın yerinin değiştirilmesiyle sorun başladı. Bu durum suyun tuz kubbelerinin derinliklerine nüfuz etmesine neden oldu. Kille su yatağını ayırırız dediler. Fakat ilk su verildiğinde Karun Nehri'nin tatlı suyu tuzlu hale geldi. Biz Huzistan suyunun büyük bir kısmını mühendislik hatasıyla tuzlu hale getirdik. " diye konuştu.

Kalenteri, İran'ın iklim değişikliğinden zarar görerek susuz kalacak en son bölgesinin Huzistan iken mühendislik hatası nedeniyle kaynaklarının yok edildiğini ve kirletildiğini kaydetti.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Abadan kentlerinde içme suyunun tuzlu ve kirli olması nedeniyle geçen günlerde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Gotvend Barajı

Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinden çıkarak Irak'ın güneyindeki Basra vilayetindeki Şattul Arab nehrine katılıp Basra Körfezi'ne dökülen Karun Nehri, 950 kilometre uzunluğuyla İran'ın en uzun ırmağı. Huzistan eyaletinin su ihtiyacını karşılayan nehrin kanalizasyon suları ve fabrika atıklarıyla da kirletilmesi çevre sorunlarına yol açtı.

Karun Nehri üzerinde Huzistan eyaletine bağlı Şuster ilçesinin 25 kilometre kuzeyinde yer alan Gotvend Barajı'yla ilgili ilk tasarım 1967 yılında yapıldı. 1987 yılındaki diğer tasarımın inşaat çalışmaları 1997 yılında başladı. 2011 yılında baraja su verildi. Yüksekliği 182 metre, su tutma kapasitesi 5 bin 72 milyon metreküp olan baraj İran'ın en büyük barajı olma özelliğini taşıyor.

Muhabir: Narges Rezai,Mustafa Melih Ahıshalı