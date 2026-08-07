Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, Husilerin ülkenin orta kesimindeki Marib kentine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Husilerin Yemen'in Marib kentine saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, Husilerin ülkenin orta kesimindeki Marib kentine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Buhaybih, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilerin bugün Marib kentindeki yerleşim yerleri ile yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampları bombaladığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aynı aileden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını kaydeden Buhaybih, saldırının ardından tüm hastane ve sağlık kuruluşlarına alarm durumuna geçmeleri, tüm imkanların seferber edilmesi ve yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin sağlanması talimatı verdiğini ifade etti.

Buhaybih, sivillerin, yerleşim yerlerinin ve yerinden edilmiş kişilerin barındığı kampların hedef alınmasının uluslararası toplum ile insani ve insan hakları kuruluşlarına önemli sorumluluklar yüklediğini belirterek, sivillerin korunması ve saldırıların durdurulması için kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Yemen Savunma Bakanlığı: Husilerin dün Marib ve Hadramevt'e düzenlediği saldırıda 17 asker öldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin dün Marib ve Hadramevt'te konuşlu ordu birliklerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldığı saldırıdaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, saldırıda 17 asker ve subayın yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi.

Saldırının, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin kurtarılmış bölgeler ile uluslararası kara yollarının güvenliğini sağlama ve Husi kaçakçılık ağlarıyla mücadele görevini yürüttüğü sırada gerçekleştirildiği kaydedildi.

"Uygun yer ve zamanda" karşılık verilecek

Açıklamada ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu saldırıya "uygun yer ve zamanda" karşılık vereceği belirtildi.

Açıklamada, saldırının ordunun görevlerini yerine getirme kararlılığını etkilemeyeceği, aksine Yemen'i savunma, devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve Husilerin darbesini sona erdirme yönündeki kararlılığı güçlendireceği vurgulandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün yaptıkları açıklamada, Marib ve Hadramevt'te Yemen hükümetine bağlı askeri üsleri balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurmuş, saldırılarda "yüzlerce askerin öldüğünü" öne sürmüştü.

Yemen'de hükümete yakın askeri güçler ise aralarında Acil Durum Güçleri'ne ait kampların da bulunduğu çok sayıda askeri kamp ve Silahlı Kuvvetlere bağlı birliklerin Husiler tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, Yemen'in Marib kentini balistik füze ve İHA'larla hedef aldı

Yemen Savunma Bakanlığı, İran destekli Husilerin, sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı Marib kentini çok sayıda füze ve İHA ile hedef aldığını açıkladı.

Yemen TV'nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, hükümet güçlerine bağlı hava savunma sistemleri, Marib semalarında Husilere ait İHA'ları etkisiz hale getirdi.

Hükümete bağlı Sebe televizyonu da Husilerin Marib kentindeki bazı mahallelere balistik füze ve İHA'larla "yeni bir saldırı" düzenlediğini duyurdu.

Haberde, hükümet güçlerine ait hava savunma sistemlerinin Marib semalarında Husilere ait bazı İHA'ları düşürdüğü belirtilirken, saldırının yol açtığı can kaybı veya hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerden ise söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri Husilere ait İHA'ları düşürdü

Yemen TV'nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husiler, yerinden edilmiş çok sayıda kişinin bulunduğu Marib kentini İHA'larla hedef aldı.

Habere göre, hükümet güçlerine bağlı hava savunma sistemleri, Marib semalarında Husilere ait İHA'ları etkisiz hale getirdi.

Husiler, Marib kentindeki sivil yerleşim alanlarına saldırdı

Yemen devlet televizyonu SABA'nın haberine göre Husi milisleri, Marib kentindeki yerleşim alanlarını ve mülteci kamplarını hedef aldı.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Marib bölgesine bugün düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Husilerin açıklaması

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marib'de yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Marib'deki Sahn el-Cin bölgesindeki bir askeri kampa operasyon düzenlediklerini iddia eden Seri, füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıda askeri teçhizatın, araçların ve depoların hedef alındığını aktardı.

Seri, Suudi Arabistan'ın "saldırganlığı tırmandırmakta ısrar ettiğini ve güçlerini seferber ettiğini" ileri sürdü.

Şebve'de 2 Yemen askeri hayatını kaybetti

Şebve Savunma Güçlerine bağlı 9. Tugay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Husilerin ülkenin güneyindeki Şebve vilayetine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Saldırıda, 9. Tugay Komutanı Ofis Müdürü Beşşar Muhsin Salih el-Bureyki ve Tugay Maliye Şubesi Başkan Yardımcısı Abdullah Nasir Abdullah el-Avlaki'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise Yemen askerlerinin Husilerin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında öldüğü bilgisini verdi.

Körfez İşbirliği Konseyi: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısı bölgesel istikrar için ciddi tehdit

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yayımladığı yazılı açıklamada, Husilerin dün Necran'ı hedef alan "terör saldırılarını" en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Budeyvi, saldırının sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alması nedeniyle uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu ve hesap verilmesini gerektiren bir suç teşkil ettiğini belirtti.

Söz konusu saldırının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Budeyvi, bunun aynı zamanda uluslararası örf, teamül ve sözleşmelere meydan okuma niteliği taşıdığını ifade etti.

Budeyvi, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin KİK ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Konseyin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

KİK'in, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, halkının güvenliğini sağlamak amacıyla alacağı tüm tedbirleri desteklediğini ifade eden Budeyvi, Konseyin bu konudaki desteğinin sürdüğünü kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg: Yemen geniş çaplı çatışma riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Marib ve Hadramevt’teki son saldırılarının aralarında sivillerin de bulunduğu can kayıplarına yol açtığını, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari gemilere yönelik saldırıların yeniden başladığını ifade etti.

Saldırılardan ve artan bölgesel gerilimden endişe duyduğunu belirten Grundberg, bu gelişmelerin 2022 ateşkesiyle elde edilen kazanımları tehlikeye attığını ve Yemen’i daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın içine çekebileceğini kaydetti.

Son haftalarda Yemenli taraflar, bölgesel aktörler ve uluslararası ortaklarla gerilimi düşürmek ve mevcut gidişatı tersine çevirmek için yoğun temaslarda bulunduğunu aktaran Grundberg, diplomatik çözüm yolunun halen açık olduğunu belirtti.

Grundberg, bunun tarafların siyasi irade göstermesini, zor kararlar almasını ve sürece samimi şekilde katılmasını gerektirdiğini ifade ederek, diplomatik yolun askeri gerilimin düşürülmesi, (insanların ve malların hareket özgürlüğü de dahil) ekonomik istikrarın iyileştirilmesi ve çatışmayı sona erdirecek kapsayıcı bir siyasi sürece yönelik adımlar atılması için gerçekçi tek yol olduğunu belirtti.

Taraflara azami itidal göstermeleri, askeri misillemeyi teşvik eden eylemleri durdurmaları ve BM himayesinde iyi niyetli müzakerelere katılmaları çağrısında bulunan Grundberg, bölgesel aktörler ve uluslararası ortakların desteğiyle müzakere yolunun halen mümkün olduğunu kaydetti.

Grundberg, BM’nin tarafları desteklemeyi ve Yemen halkının çatışmanın barışçıl yollarla sona erdirilmesi yönündeki çabalarının yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.