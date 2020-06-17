Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Türk heyeti Libya'da görüşme gerçekleştirildi.
logo
Dünya

Husilerden BM'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini "utanç listesinden" çıkarmasına tepki

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini kara listeden çıkarmasına tepki gösterdi.

Said İbicioğlu   | 17.06.2020
Husilerden BM'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini "utanç listesinden" çıkarmasına tepki

Yemen

Yemen'deki Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uluslarası koalisyonu ve Suudi Arabistan'ı "utanç listesinden" çıkarmasını kınadığını belirtti.

"Bu adım, sahibine utanç verirken, Yemen halkına ve masum çocuklarına karşı işlenen suçları ortadan kaldırmıyor. (BM'nin) saldırganlar ile suç ortağı bir örgüt olduğunu teyit ediyor." ifadelerine yer veren Abdusselam, "BM'nin ne Yemen'de ne de başka bir yerde herhangi bir siyasi çözüme hamilik etmeye layık olduğunu" savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuk ihlalleri hakkında önceki gün yayınlanan yıllık raporunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ''utanç listesi'' olarak da bilinen ''kara listeden'' çıkarılmıştı.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini ülkenin kuzeyindeki Sada iline önceki gün düzenlediği hava saldırılarında 13 sivili öldürmekle suçlamıştı

Koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri ile "yaklaşık 700 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu" gerekçesiyle 6 Ekim 2017'de BM'nin kara listesine eklenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 119 bini geçti
Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sifon çekmek Kovid-19'un havada yayılmasına neden oluyor

Benzer haberler

Husilerden BM'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini 'utanç listesinden' çıkarmasına tepki

Husilerden BM'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini 'utanç listesinden' çıkarmasına tepki

Suudi Arabistan BAE ile ittifakının bedelini ödüyor

Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait silah depolarını vurdu

Yemen'deki koalisyon güçleri Sana yakınlarında Husilerin kontrolündeki hava üssünü vurdu

Yemen'deki koalisyon güçleri Sana yakınlarında Husilerin kontrolündeki hava üssünü vurdu
Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı başlattı

Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı başlattı
Koalisyon güçleri Husilere ait İHA ve balistik füzeleri etkisiz hale getirdi

Koalisyon güçleri Husilere ait İHA ve balistik füzeleri etkisiz hale getirdi