Husiler Suudi Arabistan sınırı yakınlarında bir keşif uçağı düşürdüklerini iddia etti
Yemen'deki İran desteki Husiler, ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırı yakınlarında bir keşif uçağı düşürdüğünü öne sürdü.
Yemen
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Cazan kenti yakınlarında Yemen'in kuzeyindeki Harad kentinde ABD yapımı RQ-20 Puma tarzı bir keşif uçağını düşürdük." ifadesini kullandı.
Seri ayrıca operasyonun, enformasyon merkezi tarafından kaydedildiğini belirtti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.
Husiler koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankerinin serbest bırakıldığını açıkladı
Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yaklaşık 4 aydır alıkonulan bir petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu.
Husilerin kontrolü altındaki Yemen Petrol Şirketi (YPC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin, 25 bin 993 ton benzin taşıyan "Dubra" isimli petrol tankerini serbest bıraktığı belirtildi.
Açıklamada, 118 gün boyunca alıkonulan tankerin Hudeyde Limanı'na ulaştığı aktarıldı.
YPC, koalisyon güçlerinin, halen 16 petrol tankerini alıkoyduğu, bunlardan 2'sinin mazot, 2'sinin gaz, 12'sinin de benzin taşıdığı bilgisini paylaştı.
Açıklamada ayrıca serbest bırakılan petrol tankerindeki benzinin halkın sadece 5 günlük ihtiyacını karşılamaya yeteceği ifade edildi.
Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.