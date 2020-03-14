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Dünya

Husiler Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu

Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Uluslararası Sana Havalimanı'na yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklı uçuşların 2 hafta boyunca askıya alındığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 14.03.2020
Husiler Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu

Yemen

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Salgınlarla Mücadele Yüksek Komitesi, insani yardım ya da BM heyetlerini taşıyan uçakların bugünden itibaren 2 hafta boyunca Sana Havalimanı'na girişinin durdurulmasına karar verdi.

Haberde, kararın, salgınla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu Komite ayrıca, sözde Husi hükümeti Eğitim Bakanlığı'na da sınavları öne alarak 21 Mart'ta başlatma çağrısı yaptı.

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