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Dünya

Husiler, Kızıldeniz'deki petrol tankerinden olası bir sızıntıdan koalisyonu sorumlu tuttu

Yemen'deki Husiler, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerindeki sızıntının yol açabileceği herhangi bir çevre felaketinden Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonu sorumlu tuttu.

Said İbicioğlu   | 09.05.2020
Husiler, Kızıldeniz'deki petrol tankerinden olası bir sızıntıdan koalisyonu sorumlu tuttu

Sana

Yemen'deki Husiler, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerindeki sızıntının yol açabileceği herhangi bir çevre felaketinden Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonu sorumlu tuttu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, "Çok önceden beri Safir petrol tankerine bakım yapılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Koalisyon güçlerinin tankere bakım yapılmasını kasıtlı olarak engellediğini belirten Abdusselam, "Herhangi bir sızıntının tüm sorumluğu ABD destekli koalisyonundur. ABD, sağladığı siyasi koruma ve askeri destekle saldırganlık ve ablukanın devam etmesinden sorumludur." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümeti daha önce Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı. Tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceğini belirten Yemen hükümeti, BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulamasını istemişti.

Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynayan Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

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