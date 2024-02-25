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Dünya

Husiler: ABD ve İngiltere ülkenin çeşitli kentlerine 22 hava saldırısı düzenledi

ABD ve İngiltere'nin Sana kenti dahil 3 kente toplam 22 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Mohammed Sameai, Hamdi Yıldız  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Husiler: ABD ve İngiltere ülkenin çeşitli kentlerine 22 hava saldırısı düzenledi

Yemen

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz kentindeki iletişim hatları üç kez hedef alındı.

Husilerin kontrolündeki Sana kenti ve kırsalı 17 defa ABD ve İngiliz hava saldırılarına maruz kaldı. Kuzeybatıdaki Hacce kentinde bulunan çiftliklere de iki hava saldırısı düzenlendi.

Haberde, saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara ilişkin detay verilmedi.

ABD ve İngiltere'den söz konusu saldırılara dair henüz açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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