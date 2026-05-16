Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ile 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı bildirildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Meclis'in hazırladığı mekanizma hakkında bilgi verdi.

Azizi, yakında açıklanacağını belirttiği mekanizmanın, "İran'ın ulusal egemenliği ve uluslararası ticaret güvenliğinin garanti altına alınması çerçevesinde hazırlandığını" belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin belirlenmiş bir güzergah üzerinden yapılacağını aktaran Azizi, "Bu süreçte, yalnızca ticari gemiler ve İran ile işbirliği yapan taraflar bundan faydalanacaktır. Bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlaşmış hizmetler için gerekli ücretler tahsil edilecektir." ifadelerini kullandı.

Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamayı amaçladığını iddia ettiği "Özgürlük Projesi" adı verilen operasyona işaret ederek, "Bu rota, sözde 'özgürlük projesi' operatörlerine kapalı kalacaktır." açıklamasında bulundu.

İran, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için izin istediğini iddia etti

İran Devlet Televizyonu, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı.

Buna göre, Çin, Japonya ve Pakistan gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri kendilerine ait ticaret gemilerinin de Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabilmesi için İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçtiği ve geçiş izni talebinde bulunduğu iddia edildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmış, "izinsiz" geçmeye çalışan gemileri füze ve dronlarla vurmuştu. İranlı yetkililer, Meclis'te savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda "yeni yönetim planı" uygulayacaklarını bildirmişti.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı.

Bazı gemilerin İran’ın onayı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte, sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle boğazdan geçiş yapamadığı belirtildi.

Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.




