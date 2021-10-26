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Dünya

Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de Başbakan Costa, istifa etmeyeceğini açıkladı

Portekiz'de 2022 devlet bütçesinin kabul edilmesi için Mecliste yeterli desteği bulamayan azınlık sol hükümetinde Başbakan Antonio Costa istifa etmeyeceğini bildirdi.

Şenhan Bolelli   | 26.10.2021
Hükümet krizinin yaşandığı Portekiz'de Başbakan Costa, istifa etmeyeceğini açıkladı

Madrid

Portekiz  Başbakanı Antonio Costa, bütçe görüşmelerinin olduğu Mecliste yaptığı konuşmada, "Benim sorumluluğum zor günlerde sırtımı dönmemektir. Bu yüzden istifa etmeyeceğim." dedi.

Bütçe sorununun çözülmesi ve olası erken seçimin önlenmesi için diyalog kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayan Costa, her şeye rağmen "bunun, bedeli ne olursa olsun anlamına gelmeyeceğini" söyledi.

Costa, "Portekiz'in, tarihinin en büyük ekonomik krizinden tamamen çıkması için 2022 yılı bütçesinin çok önemli olduğunu" belirterek, gelecek yıl yüzde 5,5'lik ekonomik büyüme öngörüsünde bulunduklarını ifade etti.

Bütçe kabul edilmezse Cumhurbaşkanının erken seçim kararı alması bekleniyor

Portekiz'de 6 Ekim 2019'da yapılan seçimlerin ardından Sosyalist Partinin (PS) kurduğu azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen Sol Blok (BE) ve Portekiz Komünist Partisi (PCP), 2022 yılı bütçesine "hayır" diyeceklerini açıklamıştı.

BE ve PCP, "asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesi" taleplerinin gelecek yılki bütçede yer almamasını eleştiriyor.

230 sandalyeli Portekiz meclisinde iktidarda olan PS'nin 108 milletvekili bulunurken, bütçenin kabulü için PCP (12) veya BE'nin (18) desteği gerekiyor.

Mecliste yarın yapılması öngörülen oylamada, bütçenin kabul edilmemesi halinde Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın Meclisi feshedip, erken seçim kararı alması bekleniyor.

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