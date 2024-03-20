Dolar
32.38
Euro
35.16
Altın
2,156.53
ETH/USDT
3,225.70
BTC/USDT
63,063.00
BIST 100
8,977.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları ve Turizmciler Toplantısı’nda konuşuyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'nde “Motobike İstanbul 2024” fuarında konuşuyor
logo
Dünya

HRW ile Oxfam, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini derhal askıya alması gerektiğini belirtti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ile Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in ABD tarafından finanse edilen insani yardımları engellediğini belirterek Washington'ın İsrail'e silah tedarikini derhal askıya alması gerektiğini bildirdi.

Dilara Karataş  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
HRW ile Oxfam, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini derhal askıya alması gerektiğini belirtti

Ankara

HRW ile Oxfam, ortak yaptıkları açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işlediği suçlarla uluslararası insancıl hukuk ihlali yaptığı olayların listelendiği raporu ABD hükümetine sunduklarını belirtti.

Raporda, İsrail'in "Lübnan ve Gazze'deki askeri operasyonlarında ABD tarafından tedarik edilen beyaz fosforu kullanması ve 7 Ekim-7 Kasım arasında birçok büyük hastaneye ya da yakınlarına yapılan orantısız saldırıları" söz konusu ihlallere örnek gösterildi.

İsrail'in "ABD'nin finans ettiği insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemekle" suçlandığı raporda, su altyapısının bombalanarak önemli ölçüde tahrip edildiği bilgisi de yer aldı.

Raporda, Washington yönetiminin İsrail'e silah tedarikini derhal askıya alması gerektiği bildirdi.

HRW Washington Direktörü Sarah Yager, yaptığı açıklamada, "ABD yasalarının, yardımları engelleyen ya da ABD silahlarıyla uluslararası hukuku ihlal eden hükümetlere silah desteğini yasaklamasının geçerli nedenleri var." ifadesini kullandı.

Gazze'deki saldırıların devam ettiğine dikkati çeken Yager, İsrail'in ABD menşeli silahları yasalara uygun şekilde kullanacağına ilişkin hükümete verdiği güvencelerin inandırıcı olmadığını vurguladı.

Oxfam Amerika'nın barış ve güvenlikten sorumlu direktör yardımcısı Scott Paul da "Hükümetin, İsrail'e silah satışlarını sonlandırmasının zamanı çoktan geldi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-12" operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı
Seçimler dijital tanıtım ve reklamcılık sektörüne hareketlilik getirdi
Bakan Göktaş'tan engelli kişinin sosyal medyadan "çay davetine" olumlu yanıt
Bursa'nın içme suyu barajlarının doluluğu rekor seviyeye ulaştı
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı

Benzer haberler

ABD, Sahel'de 110 milyon dolarlık istihbarat ve gözetleme üssünü kaybedebilir

ABD, Sahel'de 110 milyon dolarlık istihbarat ve gözetleme üssünü kaybedebilir

HRW ile Oxfam, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini derhal askıya alması gerektiğini belirtti

NBA'de Mavericks, Spurs'u 113-107 yendi

İsrail'in ABD kamuoyunu etkilemek için oluşturduğu yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu

İsrail'in ABD kamuoyunu etkilemek için oluşturduğu yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu
ABD başkanlık yarışında rakipsiz kalan Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı

ABD başkanlık yarışında rakipsiz kalan Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı
İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet