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Dünya

Hong Kong'da tartışmalı tasarısının geri çekilmesi bekleniyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bugün şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının resmen geri çekildiğini açıklamasının beklendiği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 04.09.2019
Hong Kong'da tartışmalı tasarısının geri çekilmesi bekleniyor

Ankara

South China Morning Post'un adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in gelecek saatlerde bölgede üç aydır gösterilere neden olan şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının resmen geri çekildiğini açıklaması bekleniyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticiliğinden ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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