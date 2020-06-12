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Dünya

Hong Kong'da protestocuların meclisi kuşattığı eylemin yıl dönümünde gösteri düzenlendi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde meclis binasının önünde polisle yaşanan çatışmanın birinci yıl dönümünde 100'den fazla protestocu lüks bir alışveriş merkezinde yürüyüş düzenledi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.06.2020
Hong Kong'da protestocuların meclisi kuşattığı eylemin yıl dönümünde gösteri düzenlendi

Ankara

Admiralty semtinde yapılan gösteride "Hong Kong'a Bağımsızlık" pankartları taşındı, "Özgürlüğü Savunun, Hong Kong'u Savunun" sloganları atıldı, protesto marşı söylendi. 

Göstericilerin Çince "İnsanlar ölümden korkmuyor, neden onları ölümle tehdit ediyorsunuz?" yazılı bir pankart hazırladığı da dikkati çekti.

Hong Kong'un Kowloon semtinde de 100'den fazla öğrenci, bir müzik öğretmeninin öğrencilerinin protesto şarkıları söylemesine izin verdiği için görevden alınmasına karşı insan zinciri oluşturarak eylem yaptı.

Hong Kong'da geçen yıl bugün on binlerce gösterici meclis binasını kuşatmış ve suçluların Çin'e iadesi tasarısının tartışılmasını engellenmişti.

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı.

Bölgede Haziran 2019'da başlayan ve zaman zaman gerilimin hat safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, suçluların Çin'e iadesi tasarısını 23 Ekim'de geri çekmiş ancak protestolar Aralık 2019'a kadar devam etmişti.


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