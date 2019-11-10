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Dünya

Hong Kong'da protestocular metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırdı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, metro istasyonunun güvenlik güçlerince kapatılmasının ardından istasyonun camlarını kırdı ve bir alışveriş merkezine saldırdı.

Emel Öz Gözellik   | 10.11.2019
Hong Kong'da protestocular metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırdı

Ankara

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, alışveriş merkezi ve metro istasyonuna zarar verdi.

Hong Kong'un kuzeydoğusundaki Sha Tin bölgesinde, metro istasyonunun güvenlik güçlerince kapatılmasının ardından protestocular, istasyonun camlarını kırdı, bilet gişesine zarar verdi.

Göstericiler, Tsuen Mun semtindeki bir alışveriş merkezinde bazı mağazaların camlarını kırarak, bir restorandaki masaları ve sandalyeleri devirdi.

Dün düzenlenen gösterilere destek veren bazı milletvekilleri gözaltına alınmış bazıları da karakola çağrılmıştı.

Binlerce kişi, göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanan ve cuma günü hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok için düzenlenen anma etkinliklerine katılmıştı.

Polis karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Hong Kong polis devletidir" yazılı pankartlar taşımıştı.

Bölgedeki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor. 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

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