Dolar
18.89
Euro
20.13
Altın
1,837.44
ETH/USDT
1,654.90
BTC/USDT
23,706.00
BIST 100
5,322.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Omuz Omuza" kampanyası ortak canlı yayını
logo
Dünya

Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kovid-19 salgını nedeniyle kamuya açık alanlarda sıhhi maske takılmasını zorunlu kılan uygulamaya bugünden itibaren son verdi.

Emre Aytekin   | 01.03.2023
Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

Pekin

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, yaptığı açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla kentte yaşamın normale döndüğünü, yeni yılda ekonominin canlandırılmasına öncelik vereceklerini vurguladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Haziran 2020'de getirilen kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu, Çin hükümetinin "sıfır vaka" olarak adlandırdığı katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin Hong Kong'da uygulanmaya devam eden son kararlarından biriydi.

Kararın ardından kentte maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırılmış oldu.

Hong Kong medyasında yer alan haberlerde, zorunlu olmamasına rağmen bugün kent sakinlerinin çoğunun açık alanlarda maske takmayı sürdürdüğü bildirildi.

Pekin yönetimi, Aralık 2022'de Çin anakarasındaki salgın kontrol tedbirlerinin büyük ölçüde gevşetilmesine karar vermiş, 8 Ocak 2023'ten itibaren de sınırlarını dış dünyaya açmıştı.

Hong Kong hükümeti de merkezi hükümeti izleyerek tedbirleri aşamalı olarak gevşetme yoluna gitmişti.

Maske takma zorunluluğu, Çin anakarasında kapalı alanlardaki bazı toplantı ve organizasyonlar dışında kaldırırken Hong Kong'da sürdürülüyordu.

Kentte maske zorunluluğuna uymadığı tespit edilenlere 5 bin Hong Kong dolarına (yaklaşık 640 dolar) kadar para cezası verilebiliyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç İdaresi Başkanlığı "600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü" iddiasını yalanladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Enkaz altından çıkarılan 1911 çocuktan 1543'ü ailesine teslim edildi
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Bakan Kurum: Adıyaman'da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor

Benzer haberler

Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

FBI, Kovid-19 salgınının kaynağı olarak Çin'deki "laboratuvar kazası"nı işaret etti

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'nin elinde Çin'i Rusya'ya silah yardımı yapmaktan vazgeçirecek askeri seçenek yok

ABD'nin elinde Çin'i Rusya'ya silah yardımı yapmaktan vazgeçirecek askeri seçenek yok
Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Kovid-19 ilacının klinik denemeleri başladı

Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Kovid-19 ilacının klinik denemeleri başladı
AYM, Kovid-19 sürecinde sokağa çıkma yasağına uymayan kişiye verilen cezayı hak ihlali saydı

AYM, Kovid-19 sürecinde sokağa çıkma yasağına uymayan kişiye verilen cezayı hak ihlali saydı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet