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Dünya

Hong Kong'da mahkeme maske yasağını Temel Yasa'ya aykırı buldu

Şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan protestolarda, çatışma ve şiddet olayları artarken, hazirandan bu yana yaklaşık 4 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayşe Doğru,Tevfik Durul   | 18.11.2019
Hong Kong'da mahkeme maske yasağını Temel Yasa'ya aykırı buldu

Ankara

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme, yönetimin uygulamaya koyduğu "maske yasağının" kentin anayasası sayılan Temel Yasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme yargıçları Anderson Chow Ka-ming ve Godfrey Lam Wan-hon, biri eski 25 milletvekilinin mahkemeye taşıdığı maske yasağını içeren düzenlemenin Baş Yönetici'ye herhangi bir tehlike durumunda istediği yasakları koyma gücü verdiğini, bunun Temel Yasa'yla bağdaşmadığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca polislere kamusal alanda maskeleri çıkarttırma yetkisi veren düzenlemenin, güvenlik güçlerine bu yetkinin kullanılmasında sınır koymadığı ve orantısız olduğu kararına vardı.

Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle bugün öğleden sonra iki kişinin mahkeme karşısına çıkması bekleniyordu.

Baş Yönetici Carrie Lam, söz konusu düzenlemeyi sömürge döneminden kalma Acil Durum Yasası'na dayanarak 5 Ekim'de yürürlüğe sokmuştu. Ancak düzenleme mecliste görüşülmemişti.

1922 tarihli Acil Durum Yasası'na dayalı bir düzenleme ilk defa mahkemeye taşınmış oldu.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da haziran ayında şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 4 bin protestocu gözaltına alındı.


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