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Dünya, Koronavirüs

Hong Kong'da Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yerel hükümet, yeni tip koronavirüs vakalarının artması nedeniyle önlemlerin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Fuat Kabakcı   | 13.07.2020
Hong Kong'da Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor Fotoğraf: Miguel Candela/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yerel hükümet tarafından getirilen yeni kısıtlamlarla Hong Kong'daki eğlence mekanları, güzellik ve spor salonları 7 gün boyunca kapalı olacak. 

Bu kapsamda restoranlar günlük azami yüzde 60 doluluk kapasitesiyle, her masada en fazla 8 kişiye hizmet verecek ve akşam saat 18.00'den sonra sadece siparişle çalışacak.

Diğer yandan toplu ulaşım araçları, yaşlı bakım ve yemek sektörü çalışanlarına Kovid-19 testleri yapılacak. Toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu olacak. Maske takmayı reddeden kişiler 5 bin (yaklaşık 4 bin 429 TL) Hong Kong doları para cezasına çarptırılacak.

Söz konusu yeni kısıtlamaların 15 Temmuz’da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Lam’dan salgınla mücadele çağrısı

Diğer yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, konuya ilişkin sıkı önlemlerin salgının ay başından bu yana daha kötü bir hal alması nedeniyle alındığını açıkladı.

Söz konusu tedbirlerin ticari faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar, yaşlı bakımevleri, taksi şoförleri ve restoranlar gibi çok sayıda alanı kapsadığını belirten Lam, ayrıca salgınla mücadelede tüm kentin birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Hong Kong’da gün içinde 52 vaka tespit edildiği, bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kentte toplam vaka sayısı 1522’ye ulaşırken, bugüne kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

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