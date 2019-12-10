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Dünya

Hong Kong'da hükümetin maske yasağını sürdürme talebi reddedildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme, hükümetin kentteki protestolar nedeniyle çıkardığı maske yasağını sürdürme talebini geri çevirdi.

Emre Aytekin   | 10.12.2019
Hong Kong'da hükümetin maske yasağını sürdürme talebi reddedildi

Ankara

South China Morning Post gazetesindeki habere göre, Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı Jeremy Poon Shiu-chor ve Temyiz Mahkemesi Başkan Yardımcısı Johnson Lam Man-hon, yayımladıkları yazılı açıklamada, hükümetin, ilk derece mahkemesinin uygulamanın anayasaya aykırı olduğuna dair kararının durdurulmasına ilişkin başvurusunu reddettiklerini bildirdi.

Açıklamada, hükümetin talebinde ilk derece mahkemesinin "anayasaya aykırılık" kararının durdurulmasına dair ikna edici bir gerekçe sunmadığına işaret eden yargıçlar, hükümetin kararı temyize götürebileceğini belirtti.

Kararın, herhangi birinin yüzünü gizlemesini hoş görme veya teşvik etme anlamına gelmediğini vurgulayan yargıçlar, "Temyiz konusunda müspet veya menfi yönde karar vermiş değiliz. Bu süre içinde bir kişi maske takmaya devam ederse, hükümetin kararı temyiz etmesi durumunda, yürürlükteki yasal düzenlemeyi ihlal etme riskini göze almış olur." ifadelerini kullandı.

Yargıçlar, kararda düzenlemenin dayanağı olan ve kamu düzenini tehdit eden durumlar için öngörülen Acil Durum Düzenlemeleri Talimatnamesi'nin, Öze İdare Bölgesi'nin anayasası sayılan Temel Yasa'ya aykırılık teşkil ettiğini, dolayısıyla buradan çıkarılan "yüz örtme yasağının" geçersiz olduğunu ifade etti.

İlk derece mahkemesi, demokrasi yanlısı 25 aktivistin açtığı davada 18 Kasım'da verdiği kararda, maske yasağının kent anayasasına aykırı olduğuna hükmetmişti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda şiddet olayları artmıştı.

Siyah maskeler takan protestocular ile polis güçleri arasında kent merkezinde ve üniversite kampüslerinde çatışmalar yaşanmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürüyor.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

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