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Dünya

Hong Kong'da Fukuşima atık su tahliye planı nedeniyle gıda güvenliği endişesi

Hong Kong'da, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken ve tahliyesi planlanan radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa salınmasının ülkedeki gıda güveliğini riske atabileceği ileri sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Hong Kong'da Fukuşima atık su tahliye planı nedeniyle gıda güvenliği endişesi

Ankara

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Gıda ve Çevre Sağlığı Danışma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kenneth Leung Mei-yee, katıldığı bir radyo programında, tahliyesi planlanan Fukuşima'daki radyoaktif suyun ülkede tüketilen deniz canlıları üzerindeki olası etkisinin endişe verici olduğunu belirtti.

Prof. Leung, Japonya'nın arıtılmış radyoaktif özellikli atık suyu okyanusa salması halinde Hong Kong'un yüksek gıda güvenliği riskleriyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) tahliye planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildiren raporuna yönelik endişelerini dile getiren Leung, deniz canlılarının radyasyona maruz kalmaları durumunda söz konusu canlılar ve dolayısıyla insanlar için birçok olumsuz sonuçların oluşabileceğini vurguladı.

Leung, radyasyonun deniz canlılarında ve dolayısıyla besin zincirindeki etkilerine de değinerek, "Bu canlılarda, çok fazla radyasyona maruz kalınması sebebiyle patolojik değişimler ve kanser vakaları görülebilir." ifadesini kullandı.

Tahliyenin bu yaz başlaması planlanıyor

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesisi işleten TEPCO şirketi, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Resmi takvim açıklanmamasına karşın tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

Tepkiler

Eski Japonya Başbakanı Suga Yoşihide hükümeti tarafından gündeme gelen nükleer atık suyun tahliye planı Nisan 2021'de duyurulmuştu.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve Tayvan tepki gösteriyor.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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