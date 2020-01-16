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Dünya

Hong Kong lideri protestocuları 'bir ülke iki sisteme' saygıya çağırdı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestoculara kentte uygulanan "bir ülke iki sistem" ilkesine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Fuat Kabakcı,Nuri Aydın   | 16.01.2020
Hong Kong lideri protestocuları 'bir ülke iki sisteme' saygıya çağırdı

Pekin

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestoculara kentte uygulanan "bir ülke iki sistem" ilkesine saygı göstermeleri çağrısında bulunarak, "Bir ülke iki sistem ilkesini tamamen anladığımız ve onu uyguladığımız müddetçe, bu düzenlemenin sorunsuzca ilerlemesi ve 2047’den sonra da değişmemesine inanılacak yeterli sebepler olur." dedi.

Radio Television Hong Kong’un haberine göre (RTHK), Hong Kong lideri Lam, geçen hazirandan bu yana düzenlenen protestolar ve kentin yönetildiği "bir ülke iki sisteme" ilişkin, gençlerin hükümete yüksek özerklik hakkı tanıyan bu ilkeye saygı göstermemeleri durumunda bölgedeki kapitalist ekonomik modelin uzun vadede riske gireceği uyarısında bulundu.

Bölgedeki çoğu gencin Hong Kong’un 1997’de Çin'e devredilmesinden sonra doğduğunu ve "bir ülke iki sistem" ilkesinin temin ettiği "istikrarlı ve müreffeh" Hong Kong’da iş bulmalarının sağlandığını dile getiren Lam, "Bir ülke iki sistem ilkesini tamamen anladığımız ve onu uyguladığımız müddetçe, bu düzenlemenin sorunsuzca ilerlemesi ve 2047’den sonra değişmemesine inanılacak yeterli sebepler olur." ifadelerini kullandı.

Lam ayrıca gençlere söz konusu ilke ve kentin "mini anayasası" olarak kabul edilen temel yasayı yanlış anlamamaları ve kıymetini bilmeleri çağrısında bulunarak, bunlara zarar vermeleri halinde kendi korktukları durumun oluşabileceği uyarısı yaptı.

Öte yandan Lam'in şehrin özel statüsünün korunması yönündeki ifadelerinin ardından Çin Komünist Partisinden de "Hong Kong'un eşsiz sistemi, Çin toprakları üzerindeki egemenliğine saygı üzerine kuruludur." açıklaması geldi.

Hong Kong’un 1997’de Çin’e devrini öngören Çin ve İngiltere arasındaki anlaşmaya göre kente yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistemin" 2047’ye kadar uygulanması ve bu çerçevede kentteki mevcut siyasi, finansal ve yasal sistemin korunması gerekiyor.

Olayların araştırılması için bağımsız inceleme komitesi kurulacak

Lam, gelecek ay şehirdeki olayların sebeplerinin araştırılması için öğretim görevlileri, uzmanlar ve sivil toplum liderlerinin de içinde olacağı bağımsız bir inceleme komitesi kurulacağını söyledi.

Polis şiddetinin araştırılması yönündeki taleplerin cevapsız bırakıldığı iddialarına karşı polis uygulamalarını savunan Lam, polisin sadece kamu düzenini sağlamak üzere görev yaptığını ileri sürdü.

Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda göstericilerle polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.  Kentte kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, bölge, yeni yıla da protestolarla girmişti.

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