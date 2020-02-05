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Dünya

Hong Kong hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Cathay Pacific, koronavirüs salgınının ardından Çin'e gelen ziyaretçi sayısının düşmesiyle birlikte şirketin yaşadığı mali sıkıntıyı aşmak üzere 27 bin çalışanından ücretsiz izne ayrılmalarını istedi.

Emre Aytekin   | 05.02.2020
Hong Kong hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Ankara

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından Hong Kong'a ve Çin'e gelen ziyaretçi sayısının düşmesiyle birlikte şirketin yaşadığı mali sıkıntıyı aşmak üzere 27 bin çalışanından 3 hafta ücretsiz izne ayrılmalarını istedi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, şirket CEO'su Augustus Tang Kin Wing, çalışanlara gönderdiği video mesajda, Hong Kong'a yapılan doğrudan ve aktarım uçuşların büyük ölçüde azaldığına dikkati çekerek ne kadar süreceği belli olmayan belirsizliği aşmak üzere kapasite kesintilerine ve tasarruf tedbirlerine başvuracağını açıkladı.

Wing, bu kapsamda çalışanlardan mart-temmuz aylarında kendi belirledikleri bir zamanda 3 hafta ücretsiz izne ayrılmalarını talep etti.

Şirketin mali durumunun korunmasının operasyonlarını sürdürebilmesi için şart olduğunu ifade eden Tang, çalışanlara söz konusu izni kullanarak şirkete destek olma çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Virüsün, Çin'den seyahat edenler aracılığıyla yayılmasıyla çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçak seferlerini askıya almış, salgın nedeniyle dünyanın pek çok ülkesi, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye etmişti

Bazı ülkeler, son günlerde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getirerek, Çin'den gelen yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye girişine geçici olarak izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Çin anakarasında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs bulaşan kişi sayısı 24 bin 324'e yükselirken, Hong Kong Özel İdare Bölgesinde vaka sayısı 18’e çıkmıştı.

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