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Dünya

Hollanda'nın Rotterdam kentinde silahlı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 32 yaşındaki bir şüpheli tarafından geçekleştirilen silahlı saldırılarda, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Hollanda'nın Rotterdam kentinde silahlı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Ahmad Abu Rached/AA

Ankara

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke ve Rotterdam Başsavcısı tarafından düzenlenen basın toplantısında, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Westerbeke, Rotterdam kentinde yaşayan 32 yaşındaki şüphelinin 2 silahlı saldırı düzenlediğini ve saldırılar neticesinde 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını aktardı.

Şüphelinin ilk saldırıyı, kendi yaşadığı Heiman Dullaertplein bölgesindeki evlere yönelik gerçekleştirdiğini aktaran Westerbeke, bu saldırıda 39 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, ölen kadının 14 yaşındaki kızının ise ciddi şekilde yaralandığını ifade etti.

Westerbeke, saldırganın daha sonra burada bir evi ateşe verdiğini kaydetti.

İkinci saldırının ise ilkinden 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve saldırganın daha önce öğrencisi olduğu Erasmus Üniversitesi Hastanesindeki sınıflardan birinde gerçekleştiğini bildiren Westerbeke, bu saldırı neticesinde 46 yaşındaki bir öğretmeninin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırgan hastaneye molotof attı

Saldırganın hastanede molotof kokteyli atarak yangın çıkardığını aktaran Rotterdam polisi ise şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığı ve üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğu bilgisini paylaştı.

Polis, saldırıların tek kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini ve saldırganın niyetini araştırdıklarını dile getirdi.

Polis, şüphelinin 2021'de hayvan istismarından sabıkasının bulunduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, hastanedeki incelemenin tamamlandığı ve hasta kabulüne yeniden başlandığı aktarıldı.

"Şehirde duygular çok yoğun"

Belediye Başkanı Aboutaleb, "Korkunç saldırı neticesinde şoka uğradık. Şehirde birçok kişinin gözü önünde iki ayrı noktada ateş açıldı." dedi.

"Şehirde duygular çok yoğun." ifadesini kullanan Aboutaleb, ihtiyacı olanlara gerekli desteğin verileceğini vurguladı.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, saldırıya ilişkin X'ten yaptığı açıklamada, saldırı sebebiyle büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşüncelerim, saldırının kurbanları, onların sevdikleri ve korkuya kapılan herkesle beraber." ifadesini kullandı.



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