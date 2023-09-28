Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi
Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Polis, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen saldırılarda ölenler olduğunu açıkladı.
Ankara
Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.
Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.
Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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