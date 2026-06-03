Hollandalı aktivist Simon Vrouwe, "Gücüm yettiği sürece gösteriye devam edeceğim. Ben burada aynı zamanda uluslararası hukuk için duruyorum." dedi.

Hollandalı aktivist, İsrail'in Filistin'deki zulmünü 12 yıldır tek başına protesto ediyor Hollandalı aktivist Simon Vrouwe, "Gücüm yettiği sürece gösteriye devam edeceğim. Ben burada aynı zamanda uluslararası hukuk için duruyorum." dedi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 12 yıldır tek başına gösteri yapan aktivist Simon Vrouwe, "Gücüm yettiği sürece gösteriye devam edeceğim. Ben burada aynı zamanda uluslararası hukuk için duruyorum." dedi.

Tek başına gösteri yapan 80 yaşındaki aktivist Vrouwe, turistlerin sıklıkla uğradığı Dam Meydanı'nda haftanın beş günü, hava şartları ne olursa olsun bisikletine taktığı römorkla getirdiği Filistin bayrakları ve Filistin'de yaşananları anlatan pankartlarla İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkati çekiyor.

Aktivist Vrouwe, İsrail'in işgalini anlattığı ve Filistinliler için bağış topladığı gösterisinden ilerleyen yaşına rağmen vazgeçmiyor.

Amsterdam'ın merkezinde bugüne kadar binlerce gösteri yapan Vrouwe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının siyonizmi teşhir etmek ve Gazze'deki insanlar için bağış toplamak olduğunu söyledi.

Dam Meydanı'ndaki gösterilerine katılmak için yaşadığı Purmerend kentinden Amsterdam'a her gün yaklaşık 30 kilometre bisikletle gidip geldiğini anlatan Vrouwe, "1946 doğumluyum yani şu anda 80 yaşındayım. Ben İsrail'den daha yaşlıyım." dedi.

Vrouwe, 2014 yılından bu yana Dam Meydanı'nda tek başına gösteri yaptığını belirterek başlangıçta iki haftada bir pazar günleri gerçekleştirdiği eylemlerini, bugün haftada 5 gün sürdürdüğünü söyledi.

"İsrail, Filistin halkına yönelik sürekli bir aşağılama politikası uyguluyor"

Balfour Deklarasyonu'nda başlayan tarihi süreç hakkında insanları bilgilendirmek istediğini belirten Vrouwe, şunları kaydetti:

"Bugün bu (Balfour Deklarasyonu) soykırım olarak yaşanıyor. Yaşananlar aslında hep aynı. İsrail, Filistin halkına yönelik sürekli bir aşağılama politikası uyguluyor. Kendini Filistin halkından üstün görüyor. Bu anlayış, Balfour Deklarasyonu sonrasındaki kuruluş sürecinde de vardı. O dönemden itibaren Filistinlilerin bu topraklardan gitmesi gerektiği düşünülüyordu ama onlar gitmedi. Bu yüzden direndiler."

Gösterisi sırasında insanlardan genel olarak olumlu tepkiler aldığını anlatan Vrouwe, "Burada olmamı takdir ediyorlar. Elimi sıkıyorlar, iltifat ediyorlar. Tabii beni lanetleyenler de oluyor." ifadelerini kullandı.

Vrouwe, Hollanda'da hükümetinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek "Uluslararası hukukun bu kadar açık şekilde ihlal edilmesine göz yumulacağını hiç düşünmemiştim. Hollanda, İsrail'in en büyük ticari ortaklarından biri. Bu ticaretin durdurulması gerekiyor. Hollanda çok şey yapabilir ama yapmıyor." diye konuştu.

"İsrail'i her zaman koruyup kolladılar"

Gazze'de olanlara değinen Vrouwe, şunları kaydetti:

"Yaşananlar korkunç ve durmadan devam ediyor. Dışarıdan kimsenin müdahale etmemesi anlaşılır gibi değil. Batı medeniyeti bu hikayenin tamamında sorumluluk taşıyor. İsrail'in bugünkü noktaya gelmesine onlar izin verdi. İsrail'i her zaman koruyup kolladılar. Bu, gerçekten anlaşılmaz bir durum."

Vrouwe, topladığı bağışların Gazze'deki ailelere ulaştırıldığını belirterek "Örneğin geçen hafta bir haftada 1200 avrodan fazla topladım. Böylece Gazze'deki 14 aileye 150'şer avro gönderebildim." dedi.

Gazze'deki insanlarla her gün iletişim halinde olduğunu söyleyen Vrouwe, "Hepsi burada bağış topladığımı biliyor. İhtiyaç çok büyük. Açlık var, çocuklar var, hastalıklar var. Durum gerçekten çok üzücü." ifadesini kullandı.

"Gücüm yettiği sürece gösteriye devam edeceğim"

Vrouwe, ilerleyen yaşına rağmen mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben gücüm yettiği sürece gösteriye devam edeceğim. Ben burada aynı zamanda uluslararası hukuk için duruyorum. İnsan hakları ve uluslararası hukuk benim için birinci önceliktir. Birilerinin çıkıp artık bunun sona ermesi gerektiğini söylemesi gerekiyor. Daha fazla insanın çok büyük suçlar işlendiğinin farkına varması gerekiyor. Bunun durması lazım."

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Vrouwe, "İnsanların harekete geçmeleri, seslerini yükseltmeleri ve buna (İsrail'in zulmüne) karşı olduklarını her yerde göstermeleri gerekir. Benim dileğim budur. Direnin. Oradaki suç işleyenlere karşı mücadele etmeye devam edin." diye konuştu.