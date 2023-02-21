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Dünya

Hollanda'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Selman Aksünger   | 21.02.2023
Hollanda'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Amsterdam

Grev nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlenirken, şehrin sakinleri bu durumdan şikayet etti.

Bazı Amsterdamlılar çöplerin toplandığı yerlere uyarı yazıları asarak, 20-27 Şubat'ta çöplerin toplanmayacağını belirterek, insanlardan bir hafta boyunca dışarıya çöp atmamalarını istedi.

Amsterdam'da yaşayan 35 yaşındaki Leonardo Silva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplanmayan çöplerin oluşturduğu yığın sebebiyle köpeğiyle kaldırımda yürümekte zorlandığını söyledi.

Silva, bu durumun sağlık açısından tehdit oluşturabileceğini dile getirerek, "Buraların çöpler sebebiyle kirli göründüğü oluyordu fakat bu haftaki durum istisnai. Burada yaşayanlar için çok rahatsız edici bir durum." dedi.

Kafe işletmecisi Nicholas Giddings ise kaldırımdaki çöp yığını sebebiyle insanların yürümekte zorlandığını, bu sıkıntıyı kendi başlarına çözmenin yolunu aradıklarını ifade etti.

Amsterdam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20-27 Şubat tarihlerinde, çöplerin toplanmayacağı belirtilerek, şehirde yaşayanlardan çöplerini evde biriktirmeleri istendi.

Açıklamada, Belediye Yetkilisi Hester van Buren'in "Grevin sebebini anlıyorum. Gıda ve diğer şeylerin fiyatları arttı. Kısa süre içerisine sendikayla oturup daha iyi bir toplu iş sözleşmesinde anlaşmayı umuyoruz." sözlerine yer verildi.

Amsterdam Belediyesinde temizlik işlerinde çalışan Kadir Çakırlar, önceki haftalarda otobüs şoförlerinin de greve gittiğini fakat istedikleri zam oranını alamadıklarını anımsatarak, mevcut grevin amacına ulaşamayabileceğine dikkati çekti.

Sendika zam oranını yetersiz buluyor

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (FNV) grevle ilgili yapılan açıklamada, belediyenin teklif ettiği 1 Şubat 2023'ten itibaren geçerli yüzde 5, 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli yüzde 3'lük zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığı, 2023 yılı için yüzde 12 zam istendiği kaydedildi.

İş yükünün hafifletilmesinin ve yeni toplu iş sözleşmesinde çalışma şartlarının da iyileştirilmesinin talep edildiği vurgulanan açıklamada, Amsterdam ile Leiden, Den Bosch, Maastricht şehirlerinde de temizlik işçilerinin grevinin sürdüğü ve şubat ayının ilk haftasında Utrecht, ikinci ve üçüncü haftasında Rotterdam şehirlerindeki temizlik işçilerinin de 1 haftalık greve gittiği aktarıldı.

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