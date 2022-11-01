Hollanda'da taşkınlık yapan ve polise saldıran PKK/YPG yandaşları gözaltına alındı
Hollanda'da, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen ve taşkınlık yaparak polise saldıran bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı gözaltına alındı.
Rotterdam
Yerel medyada çıkan habere göre, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti.
Uyarıları dinlemeyen, taşkınlık yapan ve polise saldıran bazı terör örgütü yandaşları, "kamusal şiddet" ve "polise karşı şiddet" gerekçesiyle gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.