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Dünya

Hollanda'da taşkınlık yapan ve polise saldıran PKK/YPG yandaşları gözaltına alındı

Hollanda'da, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen ve taşkınlık yaparak polise saldıran bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı gözaltına alındı.

Abdullah Aşıran   | 01.11.2022
Hollanda'da taşkınlık yapan ve polise saldıran PKK/YPG yandaşları gözaltına alındı

Rotterdam

Yerel medyada çıkan habere göre, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti.

Uyarıları dinlemeyen, taşkınlık yapan ve polise saldıran bazı terör örgütü yandaşları, "kamusal şiddet" ve "polise karşı şiddet" gerekçesiyle gözaltına alındı.

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