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Dünya

Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Abdullah Aşıran   | 12.11.2020
Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Lahey

Yerel basında çıkan haberde, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine yerel saatle 05.30 civarında en az 20 el ateş edildiği belirtildi. 

Büyükelçilik binasının ön cephesinde ve pencerelerinde en az 20 kurşun izi ve yerde onlarca mermi kovanı görüldüğü ifade edilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ve sebebinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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