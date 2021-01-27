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Dünya

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde protestolar sürüyor

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde protestolar, polisin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen devam ediyor.

Selman Aksünger   | 27.01.2021
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde protestolar sürüyor

Amsterdam

Hollanda'nın birçok şehrinde yapılması öngörülen protestolar polisin sıkı tedbirleriyle azaldı. Ancak Amsterdam, Rotterdam, Maastricht gibi şehirlerde ufak grupların protestosu sürüyor.

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi

Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Rotterdam kentinde protesto gösterileri düzenlendi. Randweg Meydanı'nda toplanan göstericilere polis müdahale etti. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Başbakan Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin şiddet ve yağma olaylarını bastıracağını belirtti.

Polis televizyonundan yapılan açıklamada ise karantinanın ilk üç gününe göre olayların azaldığı bildirildi.

Amsterdam polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Osdorp ve Tussen Meer bölgelerinde göstericilerin çok sayıda havai fişek kullandığı ancak polisin durumu kontrol altına aldığı kaydedildi.

Dün gece 184 kişinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, ailelerden çocuklarının evden çıkmalarına izin vermemesi istendi. Açıklamada, Amsterdam Müzeler Meydanı'nda 24 Ocak'ta 150'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Henüz yakalanmayanların fotoğrafları da paylaşılarak, vatandaşlardan göstericileri polise ihbar etmeleri istendi.

Rotterdam'da polisin sıkı güvenlik tedbirleri altında olaylar düne göre azalarak devam etti.

Durumun kontrol altına alındığını belirten Rotterdam polisi, bugünkü olaylarda 33 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olaylara ilişkin açıklama yapan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, ailelerden çocuklarına sahip çıkmalarını isterken, göstericilere "Çaldıklarınızla mutlu musunuz?" dedi.

Dün gece Rotterdam'da çıkan olaylarda polis araçlarına ve mağazalara zarar vererek polise taş ve havai fişek atan göstericilerden 50'si tutuklanmıştı.

9 Şubat'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek

Hollanda'da aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapalı tutuluyor.

Hükümet, alınan önlemlere rağmen vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesi ve muhtemel üçüncü dalga nedeniyle 9 Şubat'a kadar uygulanmak üzere 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuştu.

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