Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

Hollanda'da polisin, öldürülen 16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı söylemlerini protesto eden göstericiler, azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç edilmesi istedi.

Abdullah Aşıran   | 28.03.2021
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Rotterdam

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

Hollanda'da, Rotterdam polis teşkilatındaki polislerin, öldürülen 16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı yorumuna karşı protesto gösterisi düzenlendi. Rotterdam kentindeki Marconi Meydanı'nda bulunan polis teşkilatı önünde toplanan yüzlerce gösterici, "ırkçı polislerin ihraç edilmesi" talebiyle slogan atarak, dövizler taşıdı. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )

Hollanda'da, Rotterdam polis teşkilatındaki polislerin, öldürülen 16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı yorumuna karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Rotterdam kentindeki Marconi Meydanı'nda bulunan polis teşkilatı önünde toplanan yüzlerce gösterici, "ırkçı polislerin ihraç edilmesi" talebiyle slogan atarak, dövizler taşıdı.

BIJ1 Rotterdam Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, 2019'da sosyal medya grubunda 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili, "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullanan, azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç edilmesi istendi.

Hümeyra E'nin ailesinin ve yakınlarının da Türk bayrağı ile katıldığı gösteride, "Polis şiddetine ve ırkçılığına karşı" ve "Irkçılarla konuşmayacaksın, onları durduracaksın" yazılı pankartlar açan göstericiler, "Irkçılığı inkar etmek ırkçılıktır", "Bizi ırkçı polislere karşı kim koruyacak", "Polisten önce insan hakları" ve "Irkçılığa karşı beraber" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, Hümeyra E. için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Rotterdam Designcollege'da eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hümeyra E, tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulunmuş ancak şikayeti dikkate alınmamıştı.

25 Mart'ta, Hollanda polisinin sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı basına yansımıştı.

Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söylemiş, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

Westerbeke ayrıca, teşkilatındaki polisler adına Türk toplumundan ve genç kızın ailesinden özür dilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için randevular açıldı
Türkiye'nin hibe ettiği Kovid-19 aşıları Bosna Hersek'e ulaştı
Kovid-19'u yenen hemşire Merve Köksal: Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç

Benzer haberler

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

Myanmar'da güvenlik güçleri protestolarda ölenlerden birinin cenaze törenine katılanlara ateş açtı

Türkiye'nin Norveç galibiyeti Hollanda basınında

Lübnan'da protestocular yönetimin istifasını istedi

Lübnan'da protestocular yönetimin istifasını istedi
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
BM, Myanmar güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösterilere müdahalesini kınadı

BM, Myanmar güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösterilere müdahalesini kınadı