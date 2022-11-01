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Dünya

Hollanda'da "polis memurlarının başörtüsü takabilmesinin mümkün hale getirilmesi" önerisi

Hollanda Polis Teşkilatı Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Johan van Renswoude, polis memurlarının görev sırasında başörtüsü veya diğer dini semboller kullanabilmesinin mümkün hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Abdullah Aşıran   | 01.11.2022
Hollanda'da "polis memurlarının başörtüsü takabilmesinin mümkün hale getirilmesi" önerisi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Rotterdam

Aynı zamanda Utrecht kentinde Polis Teşkilatında Komiser olan Van Renswoude, NRC gazetesine verdiği röportajda, çeşitliliğin polis memurlarının görünümüyle ilgili bu zamana uygun olduğu düşüncesini taşıdığını ifade etti.

Polis teşkilatında yıllardır argüman olarak geçerli olan tekdüzeliğin tarafsızlığı temsil ettiğine dikkati çeken van Renswoude, "Günümüzün çok çeşitli ve kutuplaşan toplumunda bu tekdüzelik birçok grubun gözünde tarafsız değil ve hükümet otoritesinin çok daha az kabul gören bir göstergesidir. Polis teşkilatının tarafsızlığının güçlendirilmesi tam da yaşadığımız bu zamanda çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Van Renswoude, bir polis memurunun görev esnasında başörtüsü veya diğer dini sembolleri kullanabilmesinin mümkün hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu şekilde polis teşkilatının herkesin ve herkese ait bir teşkilat olduğunu gerçek manada göstermiş olacağını ifade etti.

Nihai kararı siyasetçiler verse bile polis teşkilatının bu konuda bir pozisyon belirlemesi gerektiğini belirten van Renswoude, bir grup uzmanla bir araya gelerek konu üzerinde istişare yapmak istediğini kaydetti.

Görev başında dini semboller yasak

Hollanda'da bir polis memurunun görev başında dini semboller taşımasına veya giymesine izin verilmiyor.

Dünya genelinde sadece İskoçya ve Yeni Zelanda'da polis teşkilatında görev başında dini semboller veya giysi yasağı bulunmuyor.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz, martta Meclise yazdığı mektupta, polis üniformasının tartışmaya açık olmadığını, polisin devletin bir temsilcisi olarak tamamen tarafsız olması gerektiğini savunmuştu.

Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Rabin Baldewsingh ise 2 ay önce yaptığı açıklamada, hükümetin tarafsızlık argümanına katılmadığını bildirmiş, polis teşkilatında dini sembollerin kullanılmasının, hükümetin profesyonelliğini ve tarafsızlığını azaltmayacağını belirtmişti.

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