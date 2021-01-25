Euro
8.98
Dolar
7.37
BIST 100
1,555.32
Altın
1,851.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Görevimiz İlk Yardım” programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19'a karşı geliştirilen VLP aşısının toksisite testlerinin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulundu
logo
Dünya

Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere polis müdahale etti

Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Amsterdam ve Eindhoven kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Selman Aksünger   | 25.01.2021
Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere polis müdahale etti Fotoğraf: EPA/ Rob Engelaar - Anadolu Ajansı

Amsterdam

Yerel basında çıkan habere göre, Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için toplanan yüzlerce kişinin gösteri yapmasına izin verilmedi.

Polis, eylemcilere gösterinin izinsiz olduğu uyarısını yaptıktan sonra tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Amsterdam Belediyesinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterinin izinsiz olduğu hatırlatılarak, göstericilerin protesto hakkını kötüye kullandığı ifade edildi.

Eindhoven'da 30'dan fazla kişi gözaltına alındı

Eindhoven kentindeki 18 Eylül Meydanı'nda toplanan göstericilere de atlı ve zırhlı polisler, polis köpekleri ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericiler, polise havai fişek ve golf toplarıyla karşılık verdi.

Bazı göstericilerden yaralandığı eylemde 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Göstericilerin raylarda yürümesi nedeniyle tren seferlerinin bir süreliğine durdurulduğu kentte, istasyonlardaki bazı dükkanlar da yağmalandı.

Amsterdam'da, 17 Ocak'ta yapılan Kovid-19 protesto gösterisinde 150 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında dün, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme süreleri ertelendi
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişi hakkında işlem yapıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 774 bini geçti

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere polis müdahale etti

Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere polis müdahale etti

Hollanda'da ilkokullardaki İslamofobik eğitim materyalleri Müslümanların tepkisini çekti

Hollanda'da hükümet istifa etti

Benelüks ve Fransa ekonomileri Kovid-19'dan sert etkilendi

Benelüks ve Fransa ekonomileri Kovid-19'dan sert etkilendi