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Dünya

Hollanda'da, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozması protesto edildi

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan saldırılar, Hollanda'nın çeşitli yerlerinde protesto edildi.

Selman Aksünger  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Hollanda'da, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozması protesto edildi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Gouda, Lahey ve Eindhoven şehirlerindeki meydanlara gün içinde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Rotterdam merkez tren istasyonunun önünde yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) toplanan göstericiler, İsrail'in saldırganlığını ve ateşkesi bozmasını, soykırım suçunun devamı olarak nitelendirdi.

Konuşmacılar, İsrail'in ateşkesi bozmasına tepki gösterirken, ABD yönetimi ve Başkan Donald Trump'a, İsrail'e verdiği destekten dolayı tepkilerini dile getirdi.

Trump'ın, Gazze'ye "el koyma" planının hukuka aykırı olduğunu söyleyen göstericiler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Protestocular, Hollanda yönetiminin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, işgal sona erene kadar boykot ve küresel çaptaki diğer eylemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İşgali sona erdir", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" yazılı dövizler taşıdı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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