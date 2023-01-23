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Dünya

Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld Kur'an-ı Kerim yırttı

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırttı.

Selman Aksünger   | 23.01.2023
Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld Kur'an-ı Kerim yırttı

Amsterdam

Wagensveld, dün yerel saatle 14.00'te idari başkent Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

Wagensveld'in tek başına yaptığı gösteri polis korumasında gerçekleşirken, ırkçı lidere Kur'an-ı Kerim'i yakmaması şartıyla izin verildiği belirtildi.

Paylaşımın devamında yırtılan Kur'an sayfalarının başka bir yerde tava içinde yakıldığı görüldü.

Rotterdam'daki gösteride gözaltına alınmıştı

Benzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde, benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Hollanda Savcılığından 17 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmayacağı bildirilmişti.

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