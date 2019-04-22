Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.83
BIST 100
95,952.77
Altın
1,274.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'da Çin'in Uygur politikasına dikkati çekmek için bisiklet turu

Hollanda'da gönüllüler, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek ve yaklaşık 10 aydır Amsterdam'da tek başına gösteri yapan Uygur Türkü Gheni'yi desteklemek için bisiklet turu düzenledi.

Abdullah Aşıran   | 22.04.2019
Hollanda'da Çin'in Uygur politikasına dikkati çekmek için bisiklet turu

Soest/Amsterdam

Hollanda'da bir grup gönüllü, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Soest kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Fatih Camisi önünde dua ile başlayan bisiklet turu, yaklaşık 10 aydır başkent Amsterdam'da tek başına gösteri yapan ve Soest kentinde yaşayan Uygur Türkü Abdurehim Gheni'nin gösteri yaptığı Dam Meydanı'nda son buldu.

Gönüllüler, yaklaşık 80 kilometre yolu bisikletle gitti.

Bisiklet turunu organize eden Salih Canöz, amaçlarının Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananların özellikle Türkler arasında daha çok duyulmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Abdurehim ağabeyi takip ederken biz de Doğu Türkistan için neler yapabiliriz diye böyle bir fikir oluştu. Sivil insanlar olarak fazla gücümüz olmasa da en azından bunu yapabileceğimizi düşündük." dedi.

Gönüllü Arzu Morkoç da Uygur Türklerine destek olmak için bisiklet turuna katıldığını dile getirerek, "Yorulsak da bir amaç için buradayız. Hiç bu kadar uzun bir mesafede bisiklet sürmemiştim fakat bir amaç olduğu için geldik ve bu da benim için güzel bir duygu. Küçük bir grup olsak da sesimizi duyurmuş oluruz inşallah ve kardeşlerimiz kaybettikleri ailelerini bulurlar ve bu son olur artık." ifadesini kullandı.

Uygur Türklerine dua ve temennide bulunan Sinan Canöz de "Bizler milli duyguları kabarık Müslüman insanlarız. O yüzden nerede bir zulüm, şiddet ve haksızlık görsek oraya koşmuşuzdur. İnşallah bugün bir nebze de olsa Abdurehim ağabeye yardımcı olduk ve inşallah amaç yerine ulaşır." diye konuştu.

Bisiklet sürerek uzak mesafeden Uygur Türklerine ve kendisine destek olmak için gelen gönüllülere teşekkür eden Gheni de "Sessiz kalmış insanların sesleri olarak bizlere çok destek oldukları için bundan çok memnun oldum ve gururlandım. Kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandım ve gözlerim yaşardı." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Çin'in Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarına BRI katkısı

Çin'in Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarına BRI katkısı

Kiraz ihracatında hedef 300 milyon dolar

Hollanda'da Türk Günü Yürüyüşü

'Türkiye ve Çin, iş birliği alanlarını güncellemeli'

'Türkiye ve Çin, iş birliği alanlarını güncellemeli'

7 bin kilometre uzağa 'Galata Kulesi'

7 bin kilometre uzağa 'Galata Kulesi'
Hollanda'da 'çiçeğin gücü' teması ile lale zamanı

Hollanda'da 'çiçeğin gücü' teması ile lale zamanı