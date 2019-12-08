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Dünya

Hollanda'da 'Buzdan Heykeller' festivali başladı

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.

Abdullah Aşıran   | 08.12.2019
Hollanda'da 'Buzdan Heykeller' festivali başladı Fotoğraf: Abdullah Aşıran /AA

Lahey

Hollanda'da "Buzdan Heykeller" festivali

Hollanda'nın Lahey kentinde, "Buzdan Heykeller" festivali başladı. Kente bağlı Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, "Karlar Ülkesi" animasyon filminin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller ziyaretçilerden ilgi gördü. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı ) 

Hollanda'nın Lahey kentinini Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen "Buzdan Heykeller" festivalinde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek. 

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