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Dünya

Hollanda'da aşırı sağcı lider Wilders'in azınlık gruba hakaret suçu cezası onandı

Hollanda Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'i "azınlık gruba hakaret etmekten" suçlu bulan temyiz mahkemesi kararını onadı.

Selman Aksünger   | 06.07.2021
Hollanda'da aşırı sağcı lider Wilders'in azınlık gruba hakaret suçu cezası onandı

Lahey

Hollanda Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Wilders'e Eylül 2020'de Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından verilen "hakaret suçu" cezasının onandığı belirtildi.

Bu karar ile Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 7 yıldır yargılanan Wilders hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşmiş oldu.

Açıklamada Wilders'in temyiz mahkemesi kararına yaptığı itirazın kabul edilmediği aktarılarak, Hollanda Üst Mahkemesi Başsavcısı PG Silvis'in de mahkumiyetin onanması yönünde mütalaada bulunduğu kaydedildi.

"Hollanda yozlaşmış"

Onama kararının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Wilders, "Hollanda hukukun üstünlüğünün iflas ettiği yozlaşmış bir ülke" ifadelerini kullandı.

Kararı dikkate almayacağını belirten Wilders, konuşmaya devam edeceğini kaydetti.

Hollanda DENK Partisi Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan "Wilders'ın ırkçı olduğu üst mahkemece teyit edildi" dedi.

Dava 7 yıl önce açılmıştı

PVV lideri Wilders ile ilgili yargı süreci, 19 Mart 2014'te düzenlenen yerel seçim sırasında yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı.

Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan davada "ayrımcılığa teşvik" ve "nefret söylemi" suçlarından beraat ettirilmiş, "hakaret" suçundan mahkum edilmişti.

Hem Wilders hem de Hollanda Savcılığı alınan kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

"Az Faslı"

Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, “Bu şehirde ve Hollanda'da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, ardından aldığı "Az az" cevabı üzerine "Gereğini yaparız" açıklamasında bulunmuştu.

Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mahkeme, Wilders'ı azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu bulmuş ancak bunun demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yeterli bir ceza olduğu gerekçesiyle Wilders'a ayrıca başka bir ceza verilmemesine hükmetmişti.

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Hollanda'da aşırı sağcı lider Wilders'in azınlık gruba hakaret suçu cezası onandı