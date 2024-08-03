Hollanda ve İsveç'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Hollanda'nın Rotterdam kentinde ve İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Rotterdam/Stockholm
Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi anmak için düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, Rotterdam Mahkemesine yürüdü.
Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda'nın, İsrail'i desteklemesi eleştirilerek, aradan geçen 8 aya rağmen zulmün dinmediği ve sadece can kaybı sayısının değiştiği anlatıldı.
Can kayıplarına rağmen Filistin için haykırmaya devam edeceklerini söyleyen konuşmacılar, Batılı devletlerin Gazze’de işlediği soykırıma rağmen İsrail’e askeri destek sağlamaya devam etmesini eleştirdi.
Boykot hareketinin işe yaradığından bahseden konuşmacılar, Filistin’deki zulme alışılmaması gerektiği ve Filistin’in sürekli gündem yapılması çağrısında bulundu.
Hollanda’nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere 75 yıldır baskı uyguladığına ve zulüm yaptığına dikkati çekti.
Grup, konuşmaların ardından Erasmus Köprüsü'nden geçerek yürüyüşe başladı. Bu sırada çok sayıda Hollandalı evlerinden ve kafelerden yürüyüş yapanlara alkışlayarak destek oldu.
"Filistin için tek yürek, şiddeti hemen durdur" pankartı taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.
Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, "Bebek katili", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor", "Apartheid’a hayır, soykırıma hayır, özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.
Polisin ve organizatörlerin güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 3 saat sürdü.
Stockholm'de Filistin destekçileri İsrail'i protesto etti
İsveç'in başkenti Stockholm'de de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.
Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.
"Çocuk katili Netanyahu", "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin’e özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları atan göstericiler, "ABD finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Gazze'nin işgaline hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini isterken, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe ve İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla itham ettikleri ABD'ye de tepki gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.