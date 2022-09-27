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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteği artıracaklarını belirtti.

Abdullah Aşıran   | 27.09.2022
Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

Rotterdam

Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ukrayna'ya desteğimizi artırıyoruz. (Ukrayna'ya) daha fazla silah, Rusya'ya daha fazla yaptırım ve daha fazla izolasyon. Rusya'nın seferberliğine ve gayrimeşru referandumuna tepki olarak, Zelenskiy ile konuşurken bunu bir kez daha vurguladım. Avrupa'yı korumak, güvenliğimiz için çok önemli."

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